»Schließung ist inakzeptabel«

Am Dienstag war der offiziell letzte Tag der Notfallpraxis in Münsingen – ein schwerer Schlag für die Gesundheitsversorgung im Landkreis Reutlingen. Aber damit nicht genug: 17 weitere Praxen stehen in Baden-Württemberg auf der Kippe. Ich finde: Eine zuverlässige, schnelle und wohnortnahe Gesundheitsversorgung darf in einer der reichsten Regionen der Welt nicht verhandelbar sein!

Sozialminister Lucha und die grün-schwarze Landesregierung haben nichts unternommen, um diese Schließungen zu verhindern. Während andere Bundesländer gegen solche Entscheidungen kämpfen, bleibt Baden-Württemberg tatenlos.

Besonders betroffen sind ältere Menschen, die für den Arztbesuch auf teure Taxifahrten angewiesen sind. Damit wird Gesundheit im ländlichen Raum noch mehr eine Frage des Geldbeutels.

Auch die Notaufnahme in Reutlingen wird damit überlastet. Die Folge? Noch längere Wartezeiten und eine schlechtere Versorgung. Und das in einem Gesundheitssystem, in dem die Beschäftigten ohnehin schon am Limit arbeiten. Die Kommunikation der Landesregierung zu diesem Thema ist eine Katastrophe. Es fehlt an Offenheit und einem echten Dialog mit der Bevölkerung. Entscheidungen werden einfach über die Köpfe der Betroffenen hinweg getroffen.

Für uns als Linke ist klar: Medizinische Versorgung ist ein Grundrecht und darf nicht zum Luxus werden! Sie muss für alle zugänglich bleiben, egal wo man lebt und wie viel man verdient. Lasst uns gemeinsam für eine gute Gesundheitsversorgung für Alle streiten – ob auf dem Land oder in der Stadt!

Anne Zerr, Bundestagsabgeordnete Die Linke, Reutlingen