»Schlüssel zu Unabhängigkeit«

Happy Birthday, ProWindkraft Reutlingen! Es geht voran bei der Energiewende und das ist gut so. Es ist ermutigend zu sehen, wie viele Bürger sich für den Ausbau der Erneuerbaren Energien einsetzen. Lobenswert ist auch die kontinuierliche und sachliche Berichterstattung des GEA zur Windkraft in unserer Region. Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, wie schnell die Abhängigkeit von Energieimporten zur Krise werden kann. Die Erneuerbaren Energien sind der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit von autoritären Regimen und internationalen Konflikten. Windkraft ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sie stärkt auch unsere Versorgungssicherheit. Entscheidend ist jedoch, dass die Windräder auf kommunalen Flächen entstehen. Wird dies durch politische Entscheidungen verhindert, heißt das nicht, dass keine Anlagen gebaut werden – sie entstehen dann unter Umständen auf privatem Grund. Die Kommune verliert damit ihre Mitgestaltungsmöglichkeit und geht bei Erträgen leer aus. Mein Appell an die Gemeinderäte: Sorgen Sie aktiv dafür, dass kommunale Flächen zur Verfügung stehen. Nur so profitiert die lokale Bevölkerung direkt – ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Jacqueline Röschard, Reutlingen