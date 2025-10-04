»Schilderwald reduzieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es scheint in Reutlingen und seinen Vororten mit dieser Stadtverwaltung und diesem Oberbürgermeister nicht möglich zu sein, eine halbwegs vernünftige Tempo-regelung, mit der alle auskommen können, hinzubekommen.

Alle paar Meter mal Tempo 30, dann wieder 40, zwischendurch – oh Schreck – gar 50 und dann schnell wieder 30 km/h. Auf Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen Tempo 50, in Wohn- und Nebenstraßen generell Tempo 40 oder 30 hinzukriegen, wäre ja auch eine Lösung und würde auch den Schilderwald und damit Kosten reduzieren.

Günther Maier, Reutlingen