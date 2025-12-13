Bitte aktivieren Sie Javascript

Beschluss des Bundestages: Ab zwei Stunden Flugdauer dürfen Politiker Business-Class fliegen. Das ist eine schallende Ohrfeige für jeden Einwohner von Deutschland und eine der größten Unverschämtheiten der Politik.

Die Flugkosten sind in etwa zwei- bis fünfmal so teuer wie Economy-Class – und das bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Die Politik regiert nicht mehr für die Bürger, sondern sie gestaltet »ihr Königreich« so komfortabel wie möglich. Vielleicht würde es helfen, den Bundestag und die Landtage pauschal um den Faktor 5 zu verkleinern.

Guenter Kurmies, Sonnenbühl