Unsere Verwaltung in Reutlingen hat wieder mal voll zugeschlagen: 990.000 Euro für ein Projekt, welches nun nach 12 Jahren begraben wird. Wunderbar, langsam sind wir ja über die Dorfgrenze Reutlingens hinaus bekannt. Es ist zum wiederholten Male zum Fremdschämen, wie hier mit den Geldern umgegangen wird. Und dann brüstet man sich noch, dass man die Fördergelder in Höhe von rund 311.000 Euro nicht zurückzahlen muss – hier ist der große Fehler! Mit Zinsen sollte dies zurückbezahlt werden, damit Projekte umgesetzt werden können, die tatsächlich notwendig sind und auch vollendet werden. Man hat schon langsam das Gefühl, dass hier wieder mit Spielgeld 12 Jahre lang Monopoly im großen Stil gespielt wurde. Die Dummen sind die Steuerzahler. Die Verantwortlichen sollten nun Ross und Reiter nennen und tatsächlich die Unterlagen vorlegen, wohin die 990.000 Euro geflossen sind. Sonst hat dieses "Gschichterl wieder mal a "Gschmäckle".

Karin Kohlmann, Reutlingen