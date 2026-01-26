»Rolle von Schulstandorten stärker berücksichtigen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Verantwortliche in Stadt und Politik, aus gegebenem Anlass schreibe ich Ihnen als Mutter und Elternbeirätin am HAP-Grieshaber-Gymnasium. Die geplante Veranstaltung mit dem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Björn Höcke in der Wittumhalle bewegt viele Familien, Schüler – und auch mich persönlich. Für meine 20-jährige Tochter ist die Wittumhalle (noch) ein Ort schöner Erinnerungen: Musical-Aufführungen, gemeinsames Erleben, Abiturzeugnis und Abi-Ball… Für viele junge Menschen war und ist sie Teil ihres Schulalltags und beherbergt prägende Erinnerungen. Genau deshalb ist dieser Ort mehr als ein Eintrag im Belegungsplan. Er steht für Bildung, Gemeinschaft und geschützten Raum.

Recht und Verantwortung gehören zusammen: Mir ist bewusst, dass die Stadt Parteien gleichbehandeln muss, solange sie nicht verboten sind. Niemand verlangt, eine Partei aus Reutlingen auszuschließen. Aber die Stadt ist nicht verpflichtet, jeden Raum zu vergeben – sie muss einen geeigneten Raum anbieten. Die Wittumhalle ist Teil eines Schulstandorts. Schulnahe Räume unterliegen besonderen Schutzanforderungen, weil sie dem Bildungsauftrag und dem Schulfrieden gerecht werden müssen. Hier gelten andere Maßstäbe als bei anderen Veranstaltungsorten. Deshalb ist die zentrale Frage nicht, ob die Veranstaltung stattfinden darf, sondern wo.

Warum der Ort entscheidend ist: Ein Schulumfeld ist ein geschützter Raum für Kinder und Jugendliche. Wenn eine stark polarisierende politische Veranstaltung dort stattfindet, wirkt das in den Schulalltag hinein – unabhängig von Uhrzeit und Wochentag. Das betrifft das Sicherheitsgefühl, die Wahrnehmung und das Vertrauen der jungen Menschen. Die Stadt darf eine Partei nicht »verbannen«. Sie kann aber sehr wohl prüfen und entscheiden, ob ein weniger sensibler Ort geeigneter wäre.

Bitte um Transparenz: Ich bitte die Verantwortlichen um eine klare, sachliche Darstellung. Welche städtischen Räume wurden geprüft? Gab es Alternativen ohne unmittelbaren Schulbezug? Welche Kriterien führten zur Auswahl der Wittumhalle? Diese Transparenz ist wichtig, um die Entscheidung nachvollziehbar zu machen – für Eltern, Schüler und Lehrkräfte.

Haltung der Schule respektieren: Die Stellungnahme von Schulleiter Marcus Fuhrich hat deutlich gemacht, wofür unsere Schule steht: Demokratie, Menschenwürde, Respekt und ein weltoffenes Miteinander. Diese Haltung ist Kern des Bildungsauftrags und verdient breite Rückendeckung. Mein Anliegen: Es geht nicht darum, Meinungen zu verbieten. Es geht darum, Schulorte zu schützen und Entscheidungen so zu treffen, dass sie dem Schulfrieden und dem Vertrauen der Schüler gerecht werden. Ich bitte Sie, die besondere Rolle von Schulstandorten bei dieser und künftigen Entscheidungen stärker zu berücksichtigen – und die Wege dorthin transparent offen zu legen.

Stefanie Bartos-Scott, Reutlingen