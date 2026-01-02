»Probleme ohne Alarmismus eingeordnet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Beitrag über Alexander Wälde als Präsident der Handwerkskammer Reutlingen hat mir gut gefallen – nicht, weil er Probleme kleinredet, sondern weil er sie ohne Alarmismus einordnet. Diese Haltung wirkt wohltuend in Zeiten, in denen Krisenrhetorik oft lauter ist als Analyse.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass mich dieser Ton anspricht. Herr Wälde und ich stammen beide aus Freudenstadt im Schwarzwald. Bodenständigkeit, Gelassenheit und der Blick auf das Machbare statt auf das Dramatische gehören hier fast zur kulturellen Grundausstattung. Genau das spiegelt sich in seinen Aussagen wider: Probleme benennen, ohne sie aufzublasen – und Verantwortung dort verorten, wo sie hingehört.

Besonders bemerkenswert finde ich seine Einschätzung zur AfD: »Die AfD wird nur dann stark bei der Wahl abschneiden, wenn die anderen Parteien in den Augen der Wähler schlecht beurteilt werden.« Das ist eine kluge systemische Perspektive. Wer politische Entwicklungen verstehen will, sollte weniger auf Symptome starren und stärker auf die Bedingungen schauen, unter denen sie entstehen. Der wirksamste Umgang mit der AfD liegt nicht in Empörung, sondern darin, Politik besser zu machen – nachvollziehbarer, verlässlicher, näher an den realen Sorgen der Menschen.

Diese Denkweise ist dem Handwerk nicht fremd. Auch dort gilt: Wenn etwas nicht funktioniert, wird nicht lange Schuld verteilt, sondern nach Ursachen gesucht. Aus der praktischen Arbeit mit Konflikten weiß ich, dass nachhaltige Lösungen selten durch Schuldzuweisungen entstehen, sondern durch das Verstehen von Zusammenhängen und Verantwortung im System.

In diesem Sinne ist der optimistische Grundton des Artikels kein Zweckoptimismus, sondern Ausdruck von Haltung.

Michael Sättler, Eningen unter Achalm