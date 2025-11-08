»Priorisierung nach Bedürfnissen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Interesse habe ich die aktuelle Ausschreibung der Gemeinde St. Johann zur Verpachtung und zum Verkauf kommunaler Immobilien gelesen. Besonders die geplante Verpachtung öffentlicher Backhäuser wirft bei mir Fragen auf – sowohl hinsichtlich der Sinnhaftigkeit als auch der Prioritätensetzung.

Die Idee, alte Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen, ist grundsätzlich begrüßenswert. Doch stellt sich die Frage, ob die Verpachtung von Backhäusern tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert für die gesamte Gemeinde bietet – oder ob hier nicht vielmehr ein kostenintensiver Verwaltungsprozess ohne echten Nutzen angestoßen wird.

Die Erstellung und Bewertung von Konzepten, die Durchführung eines mehrstufigen Vergabeverfahrens sowie die Einbindung mehrerer Gremien verursachen Aufwand und Kosten, die in keinem Verhältnis zum möglichen Ergebnis stehen könnten.

Gerade in Zeiten, in denen dringendere Themen wie zum Beispiel die Erschließung neuer Baugebiete, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums oder die Verbesserung der Infrastruktur auf der Agenda stehen sollten, wirkt diese Maßnahme wie ein Nebenschauplatz.

Es stellt sich die Frage, ob die Ressourcen der Gemeinde nicht besser in Projekte investiert wären, die einen spürbaren und langfristigen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger bringen.

Ich hoffe und rege dringend an, dass der Gemeinderat bei der Priorisierung zukünftiger Maßnahmen stärker auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Gemeinde achtet und sich nicht in unsinnigen Maßnahmen verrennt.

Lars Unruh, St. Johann