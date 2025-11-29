»Politiker sparen nie bei sich selbst«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Interessant ist es immer wieder, dass Politiker zuerst bei den Steuerzahlern und niemals bei sich selbst sparen wollen. Ihre Pensionen (71,7 Prozent nach 40 Dienstjahren) aus Steuergeld ist das beste Beispiel. Für Polizisten wäre das angemessen, nicht aber für Abgeordnete. Wann werden sie auf 48 Prozent der üblichen Rente gekürzt? Fakt ist, Rentner, die bis 45 Jahre eingezahlt haben, sollten auch eine solide Rente erhalten, von der sie leben können.

Mir selbst wurden 1996 19,2 Prozent und 1997 sogar 20,3 Prozent Rentenversicherungsbeitrag abverlangt! Also junge Unionspolitiker, lernt erst mal, was Gerechtigkeit heißt.

Peter Engelke, Reutlingen