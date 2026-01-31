»Parken unter Brücken verboten«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Erstaunen und Genugtuung habe ich den Bericht von der öffentlichen Sitzung des Bezirksgemeinderats am 13. Januar 2026 gelesen. Bereits am 28. März 2025 habe ich an das öffentliche Amt und an Herrn Keppler Folgendes geschrieben: Sehr geehrter Herr Keppler, Ihnen ist sicher bekannt, vielfache Beschwerden, dass unter der Schnellstraßenbrücke, verlängerte Breitenbachstraße, seit mehreren Jahren Wohnmobile abgestellt werden. Inzwischen sind es bereits 5 Wohnmobile.

Dieser Platz war vor über 40 Jahren ausgeschildert für Wanderer und Spaziergänger. Diese fuhren aber wieder ab und es standen keine Fahrzeuge unter der Brücke. Sicher darf der Besitzer sein Wohnmobil auf öffentlichen Straßen abstellen. Doch was passiert, wenn dort ein plötzlicher Brand ausbricht? Die Fahrzeuge stehen die ganze Zeit, auch über Nacht, dort.

Bekannt sind plötzliche Batteriebrände. Auch führen diese Fahrzeuge Gasflaschen mit. Nicht auszuschließen ist Fahrlässigkeit der Besitzer. Bekanntlich wird auch hinter den Fahrzeugen im Sommer hin und wieder gegrillt. Ich möchte mir nicht ausmalen, was das für einen Schaden an der Brücke gibt. Ich bitte Sie hiermit höflich, sich der Angelegenheit sofort anzunehmen. Mit freundlichen Grüßen ...

Auch Herr Hermann von der Feuerwehr bekam das Schreiben mit gleichem Inhalt. Die Antwort vom 31. März 2025 vom Amt für öffentliche Ordnung lautet: »Dem Abstellen von Kraftfahrzeugen unter Brückenbauwerken stehen keine durch die Feuerwehr Reutlingen zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen. Zur Frage der Zulässigkeit im Sinne des Straßenverkehrsrechts verweisen wir auf die Antwort der zuständigen Straßenverkehrsbehörde …«

»Gerne möchten wir Sie informieren, dass keine verkehrsrechtlichen Vorgaben vorliegen, die ein Parken unter Brücken generell verbietet. Hinsichtlich Ihrer Bedenken in Sachen Brandgefahr haben Sie von der Fachabteilung Vorbeugender Brandschutz am 31. März bereits eine entsprechende Rückantwort erhalten. Bei dem Schotterplatz unter der Brücke handelt es sich nicht um öffentliche Verkehrsfläche. Die Entscheidung, ob parkende Fahrzeuge dort geduldet werden, obliegt dem grundstücksverwaltenden Amt. Wir werden Ihre E-Mail an die zuständigen Kollegen zur Prüfung weiterleiten, ob gegebenenfalls eine Regelung vorgesehen ist und eine Hinweisbeschilderung angebracht wird.«

Anmerken möchte ich noch, dass ich mich noch an eine andere Stelle wandte. Antwort: Das sind Fachleute, die wissen schon, was richtig ist. Zum Schluss meine Bitte an die zuständige Stelle: Bringen Sie dort eine Höhenabsperrung an, so wie es sie am TSV-Parkplatz in Betzingen gibt mit dem Hinweis »Parken bis 22 Uhr«. Wie schon gesagt, das war ein Parkplatz für Wanderer und Fußgänger, die den Fußweg Richtung Umweltbildungszentrum laufen wollten.

Jörgen Erichsen, Reutlingen