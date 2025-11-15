»Ohne Verzicht es nicht gehen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich sollen die Renten steigen für Personengruppen, die eine Rente am Rande des Minimums erhalten! Man muss leben können. Aber es gibt auch Gruppen – wir selbst sind auch schon berentet –, die brauchen nicht noch mehr! Wir zum Beispiel nicht! Seit die Grünen mit ihrem »Veggie-Day« die Wahl verloren hatten, scheint Verzicht in der Politik ein Unwort zu sein. Aber ohne »Verzicht« wird es nicht gehen. Es geht um die Zukunft der jüngeren Generation, und darüber hinaus auch um die Zukunft weltweit.

Joachim Kothe, Reutlingen