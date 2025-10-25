»Offenlegung ist erforderlich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Machbarkeitsstudien und Kostenanalysen sind bei Jahrhundertprojekten erforderlich. Allerdings sollte man die Kosten hierfür genau im Blick haben. In Zeiten einer sehr kritischen Wirtschaftslage sind Kosten in diesen Größenordnungen für Planungen und langwierigen Ausarbeitungen verantwortungsvoll zu betrachten und dem Steuerzahler transparent darzustellen. Die angespannte Haushaltslage in Reutlingen sieht nicht gut aus und alle Geldausgaben müssen auf den Prüfstand ob der finanzielle Aufwand gerechtfertigt war. Eine Offenlegung der Ausgaben ist daher dringend erforderlich, um bei künftigen Aktivitäten eine sichere und zeitnahe Kosteneinschätzung im Vorfeld zu gewährleisten.

Rainer O. Braun, Mittelstadt