»Nomen ist nicht immer Omen«

Einen Tofu-Fladen darf man nicht mehr als Schnitzel bezeichnen, weil er keinerlei Fleisch enthält. Die CDU wird vielleicht wieder Zentrumspartei genannt werden müssen, weil ihr das Christliche auf etlichen politischen Feldern scheint’s abhandengekommen ist, wenn ich an Bürgergeld, Klimapolitik oder den Umgang mit Asylsuchenden oder Superreichen denke. Von Letzteren heißt es doch, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als dass ein Reicher in den Himmel kommt? Wird Nächstenliebe künftig der Linken überlassen? Das derzeitige, koalitionär bedingte Krötenschlucken führt früher oder später vermutlich auch dazu, dass das SPD-Label geändert wird, weil das Soziale kaum mehr erkennbar ist. Parteienkürzel als Mogelpackung? Was draufsteht, sollte ja auch drin sein, oder?

Paul Rasch, Reutlingen