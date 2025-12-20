»Nicht zu spät, Projekt zu stoppen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In den Medien und unter anderem in dieser Tageszeitung wirbt die evangelische Kirche in Metzingen um Spenden für den Ferientagheim-Neubau mit dem Slogan »Unser Efti«. Ja, es war mal unser Efti. Viele verbrachten dort eine unbeschwerte Kindheit und Jugendzeit. Allerdings ist es seit dem Deal mit der Stadt Metzingen nicht mehr unser Efti.

Die Gesamtkosten für Gebäude, PV-Anlage, Außenanlagen und Unvorhergesehenes belaufen sich für den Ferientagheim-Neubau auf circa 2 Millionen Euro. Alleine für das Gebäude (1,5 Millionen Euro) werden 700.000 Euro an Spenden benötigt. Über die restlichen 500.000 Euro besteht zum aktuellen Zeitpunkt noch eine Deckungslücke; es werden als mehr als 700.000 Euro an Spenden benötigt.

Leider gibt es auf der Homepage der evangelischen Kirche in Metzingen immer noch keine Information über den Ferientagheim-Neubau. Es scheint wohl zu der Zeit, in der Martin Luther lebte, keinen Unterschied zu geben; nur die Bezeichnungen haben sich geändert. Früher war von Ablassbriefen die Rede. Heute ist von Kirchensteuern und Spenden für kirchliche Aufgaben jeglicher Art und Bauprojekten die Rede. Die Adventszeit ist für Christen unter anderem eine Zeit der Buße und Umkehr.

Es ist noch nicht zu spät, das irrsinnige Projekt Ferientagheim-Neubau zu stoppen und einzusehen, dass die evangelische Kirche in Metzingen mit dem Erhalt des bisherigen Ferientagheimes in allen Bereichen besser fahren würde.

Dieter Ernst, Metzingen