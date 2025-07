»Nicht in meinem Namen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich bin in den 60er-Jahren in Reutlingen geboren und aufgewachsen. Manche Erwachsene sprachen auch bei diesen Jahrgängen noch von der »Gnade der späten Geburt«. Was dies bedeutete, erfuhr ich im Gymnasium im Geschichtsunterricht, als wir über viele Klassenstufen hinweg den Zweiten Weltkrieg thematisierten. Und ich erfuhr von den Gräueltaten des deutschen Naziregimes gegenüber dem jüdischen Volk, über die Vertreibungen, Ermordungen, den Holocaust, die Konzentrationslager. Damals schämte ich mich, eine Deutsche zu sein. Obwohl ich nichts dafür konnte, ich war noch nicht einmal auf der Welt.

Heute, nach Jahrzehnten, schäme ich mich wieder, eine Deutsche zu sein. Weil meine deutsche Regierung eine israelische Politik unterstützt, die im Gazastreifen Völkermord begeht, Kinder, Kranke, Frauen zusammenbombt unter dem Deckmantel der Geiselbefreiung, was laut Experten nie und nimmer funktioniert. Nach dem furchtbaren Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hatte Israel zurecht das Mitgefühl und die Sympathie der gesamten Welt. Und auch das Recht, gegen die Hamas vorzugehen. Aber was die israelische Regierung danach machte, hat nichts mehr mit dem Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas zu tun. Systematisch wird die im Gazastreifen wie Gefangene gehaltene Bevölkerung von einer Seite auf die andere getrieben und dann doch noch alles zerbombt und zerstört. Hunger wird als Waffe benutzt.

Fast jeden Tag wird bei der Verteilung der minimalen Hilfslieferungen von israelischen Soldaten auf verzweifelte Menschen geschossen. Und deutsche Regierungsvertreter unterstützen, auch mit Waffenlieferungen, diese israelische Politik mit deutscher Staatsraison, die manche Experten schon länger als Völkermord und ethnische Säuberung bezeichnen. Deutsche Politiker bekräftigen uneingeschränkte Unterstützung für ein Land, dessen Finanzminister Bezalel Smotrich offen die vollständige Zerstörung des Gazastreifens und die Zwangsvertreibung der Palästinenser in Aussicht stellt (so geschehen bei einer Siedlerkonferenz im Westjordanland im Mai 2025). Dessen Präsident Benjamin Netanjahu mehrfach vom »totalen Sieg« spricht. Diesen Satz, leicht abgewandelt, habe ich in meiner Schulzeit schon einmal gehört.

Deutsche Politiker sind Volksvertreter, somit machen sie Politik auch im Namen der deutschen Bevölkerung. Auch jedes deutsche Urteil fängt mit dem Satz an: »Im Namen des Volkes«.

Aber bei der uneingeschränkten Unterstützung meiner deutschen Volksvertreter für diese völkerrechtswidrige israelische Politik sage ich klipp und klar: Nicht in meinem Namen.

Brigitte Castro, Reutlingen