»Neues Format nicht breit genutzt«

»Ein einfaches Weiter so ist nicht möglich« – stell dir vor, es gibt ein neues Format einer Bürgerversammlung, mit wichtigen Informationen, und (fast) keiner geht hin! Das ist am 14. Januar 2026 in Reutlingen passiert. Die Spitze der Verwaltung hat sich gut vorbereitet und präsentierte Zahlen und erläuterte diese und die Situation – vor gerade mal 176 Zuschauern. Es gibt kaum Bürgerinnen und Bürger in Reutlingen, die nicht von dem Haushalt 2026/2027 betroffen sein werden. Einsparungen sind unvermeidlich, die Frage ist nur, wie diese gewichtet werden!

Sicherlich stellt ein solches Format keine echte Bürgerbeteiligung, wie von »WiR in Reutlingen e.V.« seit Langem gefordert, dar, dient jedoch zur Information und kann zur Meinungsbildung beitragen, sowie den Weg zu mehr Bürgerbeteiligung bereiten. Schade, dass diese Möglichkeit nicht breiter genutzt wurde. Nun ist der Gemeinderat gefordert; keine einfache Aufgabe, wie ich finde.

Direkte Bürgerbeteiligung, beispielsweise mit einer Bürger-App, mit der ein Meinungsbild zu wichtigen Fragen regelmäßig abgefragt werden könnte, würde meines Erachtens die gewählten Bürgervertreter bei Entscheidungen unterstützen und auch der Verwaltung den Bürgerwillen näher bringen.

Die Forderung nach einer solchen App wird sicherlich umgehend mit Hinweis auf den angespannten Haushalt abgeschmettert, aber auch hier stellt sich die Frage, wie die Einsparungen gewichtet werden.

Rainer Riedinger, Reutlingen