»Nest eines Igels immer geschützt«

Ich freue mich, dass das Thema Igel durch eine Leseranfrage aufgegriffen wurde. Wichtig ist mir ein klarer Hinweis: Die Zerstörung eines Igelnestes – ob bei Heckenrückschnitt, Baumfällarbeiten oder Rodungen – ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ganzjährig verboten. Deshalb gilt: Vor jeder Garten- und Grünpflegearbeit muss geprüft werden, ob sich unter Hecken, Sträuchern, Bäumen, im hohen Gras oder in Laub- und Asthaufen ein Igel befindet.

Das Nest eines Igels ist immer geschützt – im Winter als Ruhestätte, im Frühjahr und Sommer als Tagschlafplatz oder Fortpflanzungsstätte. Da Igel mehrere Nester nutzen und regelmäßig wechseln, dürfen auch scheinbar »leere« Nester nicht zerstört werden. Entscheidend ist also nicht das Aufwecken, sondern die Zerstörung oder Beschädigung des Nestes, die den Verstoß darstellt. Geht ein Nest bei Frost verloren, hat ein Igel kaum Überlebenschancen. Die Botschaft lautet daher: Sorgfalt vor Beginn der Arbeiten – und wenn doch etwas passiert, bitte helfen! Nach § 3 Nr. 3 TierSchG ist es verboten, ein verletztes oder in Not geratenes Tier sich selbst zu überlassen, wenn Hilfe möglich und zumutbar ist. Wer einen hilfsbedürftigen Igel findet, muss handeln – etwa indem er ihn zu einer Igelpflegestation, ins Tierheim oder zu einem Tierarzt bringt. Hilfe zu leisten ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Igel sind wunderbare Wildtiere, aber leider stark gefährdet. Die Bestände gehen bundesweit zurück, und die Internationale Naturschutzunion (IUCN) stuft den Igel seit 2024 erstmals als »potenziell gefährdet« ein. Das zeigt, wie wichtig es ist, bei Garten- und Grünpflegearbeiten eine Minute länger hinzuschauen – so können wir vielen Igeln das Leben retten.

Andrea Henzler, Reutlingen