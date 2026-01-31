»Mit tierischer Geisterhaltung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrmals jede Woche lesen wir im GEA und allen anderen Medien über die hässlichen Vorgänge in der Gesellschaft wie Kriege, Rache, Zerstörungen, samt der zum Teil lächerlichen Äußerungen wie Zolldrohungen oder militärische Gewalt, Eingreifen von Trump und Lügen von Putin et cetera. Wie im genannten Artikel. Auch populistische Demagogen gehören dazu, gar unter politischen Parteien. Dagegen lässt sich weit mehr tun, als den meisten von uns bekannt ist. Und es klingt auch fast unglaubhaft. Weil es ein Weg der Intelligenz ist und nicht einer der Gewalt.

Die hässlichen Seiten in der Gesellschaft haben ihre Ursache in der Tatsache, dass unser genetisch geerbtes Verhalten identisch ist mit dem unbewusster Tiere, seit allen Zeiten, archaisch alt. Wir werden mit der tierischen Geisteshaltung geboren!

Weil der Mensch mit Intelligenz und Bewusstsein tausendfach stärker und raffinierter ist als jedes Tier, sind auch diese Verhaltensaspekte beim Menschen tausendfach verstärkt: Sexualverhalten, Egozentrik, Macht- und Stärkestreben, Eroberungsstreben und Sicherheitsstreben. Und wer hier die größte Klappe hat, dem laufen alle anderen nach, weil sie identisch gebaut sind. Und das ist der Beginn von Kriegen.

Die einzige Kraft, um diese archaisch primitiven, gewaltorientierten, moralfreien tierischen Antriebe unter Kontrolle halten können, ist eine hinreichende ethische Erziehung zu ethischen Persönlichkeiten. Die kennen nämlich Wege, um ohne Gewalt Frieden zu schaffen. Unbewusste Tiere können das nicht. Warum erzähle ich das? Weil das Wissen um die Wurzeln der hässlichen Seiten bei Mensch und Gesellschaft ganz leicht verwendet werden kann, um eine Gesellschaft zu schaffen, in denen die Dinge, wie sie im besagten GEA-Artikel beschrieben sind, nicht geschehen können: eine Gesellschaft ohne Kriege. Hört sich unglaubhaft an? Ist aber richtig. Dazu gibt es sehr viel mehr zu erzählen.

Dieter Brandt, Eningen