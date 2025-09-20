»Mit fehlen wesentliche Aspekte«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Montag las ich den Artikel »So teuer ist die Einschulung« auf Seite 3 des GEA und musste mich schon wieder ärgern. Natürlich kann man es unter rein finanziellen Gesichtspunkten betrachten, was ein Kind und dessen Bildung so kosten, aber muss das eine Tageszeitung tun? Was wird dabei nicht erwähnt? Wen spricht man damit an? Mit welchen Folgen? Jahrzehntelang war ich in meinem Beruf als Grundschullehrerin mit daran beteiligt, Kindern einen guten Start in die Schulzeit zu ermöglichen. Meine Erfahrung: Die allermeisten Eltern können sich die Verbrauchsmaterialien am Schulanfang leisten und tun dies auch gern. Wer es sich wirklich nicht leisten kann, bekommt vielfache Unterstützung, wie es ja auch in Ihrem Beitrag erwähnt wurde. Mir fehlen in Ihrem Artikel andere, wesentliche Aspekte des Schulanfangs: Die Freude der Eltern und Großeltern an der Begleitung ihres Kindes, das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer im Vorfeld der Einschulung und darüber hinaus, und so weiter. Die Fokussierung auf den finanziellen Aspekt ist meines Erachtens fatal. Das Signal an potenzielle und/oder junge Eltern: Wow! Ein Kind in der Schule kostet über 20.000 Euro! Das lassen wir dann lieber. Die Bildung unserer Kinder, das Engagement dafür und die Freude daran sollten in diesen Tagen, auch in den Medien, »groß rauskommen«.

Elke Albrecht, Reutlingen