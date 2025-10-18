»Misspolitik der Altparteien«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dem Schreiber des genannten Leserbriefes scheint es in diesen Zeiten wohl noch zu gut zu gehen, und es wird höchste Zeit, dass auch er die jahrzehntelang betriebene Misspolitik der Nicht-AfD-Parteien in aller Deutlichkeit zu spüren bekommt. Hat der Realitätsverlust der Altparteien schon abgefärbt?

Tagtäglich bekommt man nur noch zu hören und lesen, wo der deutsche Bürger zugunsten anderer noch weiter geknebelt wird, was teurer wird, von Insolvenzen und steigenden Arbeitslosenzahlen und weiteren Hiobsbotschaften ganz zu schweigen. Und dann erlaubt sich jemand einen Leserbrief zu schreiben, um genau die Partei, die größeren Schaden für Deutschland abwenden würde, zu verbieten!

Es ist von Wohlstand und »dafür zu sorgen, dass dies alles nicht kaputtgemacht wird« die Rede. Deutschland ist, verursacht durch die Nicht-AfD-Parteien, seit rund zehn Jahren auf dem besten Weg, diesen über Jahrzehnte zuvor erwirtschafteten Wohlstand, wohlgemerkt ohne Krieg, zu ruinieren. Wer glaubt, dass der Erhalt des Wohlstands in Deutschland durch Nicht-AfD-Parteien gewährleistet ist und wird, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann, denn das Gegenteil ist der Fall! Tagtäglich schlagen bei Finanzämtern und Amtsgerichten Insolvenzmeldungen, und das nicht nur von No-Name-Firmen auf; und Be-schäftigte in Deutschland haben Angst um seinen Arbeitsplatz. Milliarden von Euros wandern jeden Monat ins Ausland und in Deutschland, auch für die deutsche Bevölkerung, sind Tafelläden und Vesperkirchen notwendig. Verantwortlich hierfür sind die Altparteien.

Die Grünen brachen mit ihrer unüberlegten Ideologie dem deutschen Zugpferd Automobilindustrie mitsamt Zulieferern das Rückgrat und sorgen somit für Zigtausende Arbeitslose. Normalerweise sollten sie dafür persönlich haftbar gemacht werden und die Koalitionsparteien, die es zuließen, gleich mit.

Würden die Nicht-AfD-Parteien gemäß dem abgeleisteten Amtseid regieren, bräuchte man vor der AfD keine Angst haben, aber dazu sind sie nicht fähig. Man darf sich ja nur einmal die Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrecher anschauen. Es gehören Mindestqualifikationen für Politiker eingeführt.

Eine wichtige Kompetenz wäre beispielsweise: im Vorfeld jedes Beschlusses und jeder Entscheidung sich über die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen im Klaren zu sein. Wenn allein danach gehandelt und regiert worden wäre, hätte man in Deutschland viel Misspolitik verhindern können.

Einzig und allein die Misspolitik und das Ruinieren Deutschlands durch die Altparteien sorgen für den Aufschwung der AfD, die hofft, dass sie bei der nächsten Wahl auf mindestens 50 Prozent kommt. Wenn in Deutschland, was Parteien anbelangt, etwas verboten gehört, sind es seit rund zehn Jahren die Altparteien, um Deutschland vor deren Misspolitik zu schützen, größeren Schaden abzuwenden und den Wohlstand des Landes nicht zu gefährden!

Thomas Rauscher, Ödenwaldstetten