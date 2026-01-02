»Meine Erwartungen übertroffen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihren Artikel über die Lage des Bwegt-Centers für den DB-Zugfahrkartenverkauf in der Übergangszeit bis zur »Restaurierung des Reutlinger Bahnhofs«. Gerne habe ich auch schon früher am DB-Schalter meine Fahrkarten erworben. Am 29. Dezember war ich zum ersten Mal im neuen Bwegt-Center, habe Fahrkarten für eine Reise an die Ostsee erworben – und dabei DB-Gutscheine für eine abgesagte Reise einsetzen können. Die Damen am Schalter waren sehr engagiert, haben alle Probleme sehr einsatzbereit gelöst. Keine meiner Befürchtungen erwiesen sich als zutreffend und meine Erwartungen wurden übertroffen! Danke für das Engagement!

Joachim Kothe, Reutlingen