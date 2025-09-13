Bitte aktivieren Sie Javascript

Zurecht beschweren sich die Kommunen, dass sie für von Bund und Land zugewiesene Aufgaben einen Teil der finanziellen Belastung selbst stemmen müssen. Das große Drama mit den Finanzen besteht für mich jedoch darin, dass zu wenig Geld in öffentliche Kassen für dringend notwendige Investitionen fließt, sowohl auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Mehr investieren lautet für mich das Motto zur Sanierung öffentlicher Haushalte.

Wie soll das gelingen? Und dabei nicht mehr ausgeben als eingenommen wird? Auf Bundesebene am besten durch eine linear progressive Einkommensteuer mit einer drastischen Anhebung des Höchststeuersatzes von derzeit 45 Prozent, das heißt eine wesentlich höhere Steuerbelastung für Bürger mit einem höheren Jahreseinkommen als 277.826 Euro. Und auf kommunaler Ebene?

Das jetzige Gemeindefinanzsystem ist sehr stark auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet. Angesichts der branchenspezifischen Wirtschaftskrise ist es an der Zeit, sich von der Gewerbesteuer als einer Haupteinnahmequelle für die kommunalen Haushalte zu verabschieden und die kommunalen Finanzen durch eine Strukturreform auf breitere Füße zu stellen. Konkret bedeutet dies: Mehr betuchte Bürger müssen in die Gemeindekassen einzahlen.

Der Ersatz der Gewerbesteuer durch eine kommunale Wertschöfungssteuer, und des zugewiesenen Anteils an der Einkommenssteuer durch eine Bürgersteuer (jeweils mit kommunalem Hebesatzrecht), würde die Autonomie der Kommunen stärken, sowie mehr Transparenz bei allen Beteiligten schaffen: zum Beispiel, ob ein Schwimmbad gebaut oder eine Freiwilligkeitsleistung erhalten werden kann, und wer sich bei der Finanzierung in welcher Höhe beteiligt.

Dabei sollte auch auf kommunaler Ebene das Konnexitätsprinzip verbunden mit Steuergerechtigkeit gelten: Wer anschafft, soll auch zahlen. Und wer mehr hat, soll mehr zahlen. Ceterum censeo: Betuchte Bürger müssen mehr Steuern zahlen! Auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, damit mehr privates Geld in öffentliche Investitionen fließen kann.

Johann Kuttner, Kusterdingen-Mähringen