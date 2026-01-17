»Massaker im digitalen Schatten«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trotz Internet-Blackout dringen Berichte über Tausende Tote und erste Todesurteile aus dem Iran. Das Regime nutzt die digitale Isolation, um seine Gewalt zu verschleiern. Während die CDU dem Regime die Legitimität abspricht, bleibt die europäische Reaktion für viele Iraner hinter den Erwartungen zurück. Europa muss nun völkerrechtlich handeln und den UN-Sicherheitsrat einschalten. Besonders beschämend ist das Schweigen deutscher Aktivisten: Die lautstarke moralische Empörung, die bei Konflikten wie in Gaza herrscht, fehlt hier völlig. Wo bleibt der Aufschrei von Amnesty oder dem Zentralrat der Muslime? Diese selektive Solidarität entlarvt eine gefährliche Doppelmoral: Lautstarker Aktivismus endet dort, wo das Feindbild Israel fehlt.

Thorsten weckherlin, Tübingen