»Lieber den Busverkehr ausbauen«

Von der geplanten Regional-Stadtbahn profitieren vielleicht zehn Prozent der Bürger von Reutlingen und den anliegenden Ortschaften. Mit den bestehenden Busverbindungen, die in ganz Reutlingen und Umgebung bestehen, sind die Einwohner gut versorgt. Mit dem Geld, das die Stadtbahn kostet, kann man den Busverkehr noch ausbauen und kostengünstiger anbieten, dann haben alle was davon.

Reutlingen hat kein Geld, aber die gewählten Mitglieder des Gemeinderats können trotzdem vier Prozent der Stadtbahnkosten genehmigen. Reicht es nicht, werden Steuern erhöht, wie in Tübingen die Grundsteuer. Dann müssen diejenigen, die etwas für die Umwelt tun, mit ihren Wiesen und Gärten eben mehr bezahlen.

50 Jahre wird schon über den Albaufstieg diskutiert, aber keine Lösung. Jetzt auf einmal soll die Stadtbahn auf die Alb fahren. Die alte Bahntrasse Reutlingen Gönningen war sinnvoll. Es wurden Firmen wie der alte Kriegbaum beliefert und Kohle in die Gemeinden gebracht.

Bernd Laab, Reutlingen