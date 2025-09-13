»Liberales Denken damals was etwas anderes«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ex-Wirtschaftsweise Lars Feld hielt die Festrede bei der Jubiläumstagung der List-Gesellschaft im Reutlinger Rathaus. Dass der ehemalige persönliche Beauftragte des einstigen FDP-Finanzministers Christian Lindner wirtschaftsliberale Ansichten vertreten wird, konnte man schon vorher wissen. Ob das im Sinn des Pioniers Friedrich List wäre, der zukunftsorientiert, mutig und innovativ handelte, ist fraglich.

Liberales Denken damals, in einem ganz anderen Kontext als heute, war inhaltlich etwas völlig anderes als das wirtschaftsliberale Denken der Großindustrie heute, wie es wohl auch Lars Feld vertreten hat. Aber dabei sollte er doch wenigstens bei den Fakten bleiben. »Wichtig wäre die Aufhebung des Verbrennerverbots, außer uns hat das kein Land«, wird er zitiert. Das ist einfach falsch. Das Verbrennerverbot ab 2035 gilt für die gesamte EU. Feld weiß das sicher ganz genau. Aber weshalb dann solche populistischen Töne?!

Die Aussage und ihre Intention reiht sich ein in eine konzertierte Aktion von deutschen Autobauern, die mit massiver Unterstützung von CDU und CSU das Verbrennerverbot infrage stellen und aufweichen möchten. Damit bleiben sie ihrer bisherigen, aber offensichtlich gescheiterten Linie treu: Lieber kurzfristig mit der alten Technik satte Gewinne einstreichen, statt innovative und zukunftsfähige Konzepte umsetzen, die sie ja schon lange in der Schulbade hatten. Dazu gehört auch, im E-Sektor auf teure Luxusmodelle zu setzen statt E-Autos zu fertigen, die für die breite Bevölkerung erschwinglich sind. Das haben chinesische Hersteller mit Erfolg gemacht und drängen jetzt auf den europäischen Markt. Wenn jetzt das Verbrennerverbot zur Debatte steht, ist das wieder nur rückwärtsgewandt – nicht nur für die Klimapolitik. Branchenkenner warnen, dass das die Käufer verunsichern würde. Verunsicherte Käufer seien schlechte Käufer, die sich lieber kein neues Auto kaufen. Damit würden die Autohersteller noch mehr geschwächt.

Friedrich List war ein unternehmerischer Geist, aber er war dabei auch von klaren Wertvorstellungen für das Gemeinwohl geleitet. Dafür könnte er heute Vorbild sein. Es wäre dringend nötig.

Cornelia Eberle, Reutlingen