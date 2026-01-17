Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer sich in der Vorfreude auf die Weihnachtsfeiertage in der frühen Weihnachtswoche einen Spaziergang genehmigte, konnte rund um Betzingen und Degerschlacht beobachten, wie sich die gefüllten Hundekotbeutel um die Sammelstellen mehr und mehr anhäuften. In Erinnerung an den Artikel im GEA vom 25. November über die deutliche Erhöhung der Hundesteuer ab 2026 steht die Ansammlung der Hinterlassenschaften kontrovers zur Steuererhöhung. Ich bin zwar kein Hundebesitzer, als Spaziergänger ärgert mich das jedoch, da es dem »Landschaftsbild« nicht zuträglich ist.

Die Verärgerung der Hundebesitzer und Hundesteuerzahler wäre nachvollziehbar, denn selbst die leeren Kotbeutel wurden seitdem nicht aufgefüllt. Es braucht also auch den Spaziergänger nicht zu wundern, wenn hier und da, mangels fehlender Beutel, immer mehr Hinterlassenschaften auf den Wegen zu finden sind.

Leider habe ich keinen Instagram-Account wie der Oberbürgermeister, um öffentlichkeitswirksam über ungehörige Müllablagerungen zu posten, wo sich doch sogar in Sichtweite zu dem besagten Frevel Berge an Hinterlassenschaften stapeln, vom OB jedoch unbemerkt. Wenn die TBR über die Weihnachtsfeiertage vergessen haben, wo sich die Sammelstellen befinden, genügt ein Blick ins Geoportal der Stadt Reutlingen, wo ein Verzeichnis der Standorte zu finden ist.

Es kann allerdings auch sein, dass die Steuer zwar erhöht wurde, die Abfallbeseitigung aber nicht mehr zu den absoluten Prioritäten unserer Stadtbediensteten gehört und Altkleidercontainer jetzt wichtiger sind.

Wolfgang Lenk, Reutlingen