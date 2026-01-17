»Kritik hat ein ›Gschmäckle‹«

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Hat die Veranstaltung etwa ein ›Gschmäckle‹?«, wird in der Bildunterschrift des genannten Artikels gefragt, weil die Grünen eine Veranstaltung im Theaterhaus haben Die Veranstaltung nicht, aber die fast halbseitige Kritik dazu im GEA auf Seite 4 in meinen Augen schon.

Im Artikel ist zu lesen, dass der Veranstaltungsort eigentlich nur die politischen Gegner stört, denen es ebenfalls freisteht, sich im Rahmen des »Montagskreises« dort zu zeigen. So haben der CDU-Kreisratsvorsitzende Max Mörseburg und der FDP-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Friedrich Haag moniert, dass es, so Haag wörtlich, »nicht akzeptabel (sei), dass öffentliche geförderte Kultureinrichtungen zeitnah vor Wahlen einseitige parteipolitische Veranstaltungen in ihr Programm aufnehmen.«Seine eigene Partei hingegen hatte ihr Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper. Das ist doch nach meiner Ansicht genau das: eine einseitige parteipolitische Veranstaltung in einer besonders noblen, öffentlich geförderten Kultureinrichtung. Und auch das Dreikönigstreffen war zeitnah vor Wahlen. Über diesen Veranstaltungsort der FDP habe ich leider keine Kritik lesen können, dabei liegt sie doch klar auf der Hand.

»Die Zuschauer scheint es nicht zu kümmern …« kann man weiter lesen, genau, die Zeitungslesenden auch nicht, wir hätten lieber inhaltliche Auseinandersetzungen.

Annette Kessmeyer, Reutlingen