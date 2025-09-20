»Kompromissfähigkeit ist nötig«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Energieerzeugung und deren örtliche Auswirkungen zu hinterfragen. Die Sorge um den Verkehrswert umgebender Grundstücke im Bereich einer Windkraft-Anlage ist für einen Sachverständigen relativ eindimensional und kurzsichtig. Das St. Florians-Prinzip sollte kein Maßstab sein und ein Kraftwerk (Gas oder Nuklear) in der Nachbarschaft oder eine Hochspannungsleitung mit bis zu 50 Meter hohen Masten würden dem Verkehrswert auch nicht guttun.

Dass Windkraftanlagen ein einziger Subventions-Moloch sind, relativiert sich, wenn man die Stromerzeugungskosten vergleicht: Internationale Organisationen gehen von Erzeugungskosten für 1 Megawatt (MW) bei Wind von durchschnittlich circa 38 US-Dollar und bei Kernkraft von circa 165 US-Dollar aus (ohne Endlagerung). Diese hohen Erzeugungskosten hatten die Weltbank schon vor Jahren zu der Aussage veranlasst: »No money for nuclear power«!

Hierzu passt, dass alle AKW-Neubauten in jüngerer Zeit wie zum Beispiel Flamanville in Frankreich, Olkiluoto in Finnland oder Hinkley Point in England mehrjährige Terminüberschreitungen aufwiesen, was zu hohen zusätzlichen Subventionen führte. Die Rückbaukosten für die drei ehemaligen AKW in Baden-Württemberg mit mehr als 10 Milliarden Euro sind ebenfalls beträchtlich im Vergleich zu den Rückbaukosten der Windkraft. Weltweit verliert Atomstrom aufgrund der hohen Kosten an Bedeutung. Die deutsche Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) geht von ursprünglich circa 440 aktiven Reaktoren aus, wovon 57 Reaktoren im Bau und 204 stillgelegt oder bereits zurückgebaut wurden.

Der deutsche Atomausstieg war 2011 von der FDP sowie von Herrn Söder/CSU mitentschieden worden und erst 2023 wurde begonnen, ihn zu hinterfragen.

Frankreich und Atomstrom: 2023/24 wiesen zahlreiche Reaktoren Korrosionsschäden auf, die zum Abschalten der Anlagen führten. Hinzu kam es an verschiedenen Flüssen durch hohe Sommertemperaturen zu verringerten Kühlwasser-Entnahmemengen und dadurch zu Reaktor-Abschaltungen. Zu all dem produzieren die französischen Windkraft-Anlagen im Sommer so viel Strom, dass die an sich gute Nachricht immer wieder zu einer Überproduktion an Strom führte.

Die Électricité de France (EDF) nahm in der Folge ganze AKW-Standorte vom Netz, da der dort erzeugte Strom an den Börsen nicht mit den Kosten von Solar und Wind mithalten konnte. Im Juni 2024 ergab sich an den französischen Strombörsen ein Minus-Erlösangebot, man zahlte nichts und bekam eine Prämie, wenn man kaufte (bis zu minus 5,76 Euro/MWh), das heißt eine Art von Kannibalismus auf dem freien Strommarkt. Gleichzeitig teilte EDF mit, dass man für den rentablen Betrieb eines AKW einen Arbeitspreis von circa 22 bis 25 Euro/MWh benötige; alles, was darunter liege, muss subventioniert werden.

Deutschland importiert seit 2023 wieder 12 Prozent mehr Strom als es exportiert. Dänemark, Norwegen, Frankreich und die Schweiz liefern uns Strom mit einem Anteil von circa 53 Prozent an erneuerbaren Energien, das heißt fast auf dem Niveau von über 60 Prozent bei uns. Mit diesem grenzüberschreitenden Handel können wir die jeweils günstigsten Angebote nutzen.

Um wirtschaftspolitisch realistisch zu agieren, müssen alle europäischen Länder heute ihre Erzeugung so regeln, dass eine sichere Versorgung zu allen Tages- und Witterungszeiten gewährleistet wird durch Grundlastfähigkeit der Systeme, Kostenoptimierung aus erneuerbaren Quellen und leistungsfähige Übertragungsnetze.

Eine hohe Lebensqualität in Form von bezahlbarem Strom bedingt Kompromissfähigkeit der Bürger bei Windkraftanlagen.

Hans-Peter Merker, Hohenstein