»Knöpfe und Drehregler richtig«

Sehr geehrtes GEA-Team, vielen Dank für Ihren Beitrag »Bedienung neuer Autos« vom 25. Oktober.

Schon lange ärgert es mich, wie technikverliebt das Innenleben neuer Autos gestaltet wird. Es werden alle erdenklichen Sicherheitsassistenten eingebaut, um uns vor Gefahrensituationen zu schützen, während die Touchdisplays für jeden Touch unsere Aufmerksamkeit erfordern. Knöpfe und Drehregler sind hier nicht altmodisch, sondern als blind bedienbare Elemente im Auto für häufig genutzte Funktionen genau die richtige Wahl. Und nebenher lässt sich damit ein Cockpit viel individueller gestalten als mit den Einheitsbildschirmen.

Jörg Scheede, Reutlingen