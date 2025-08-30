»Kirchengemeinde vor dem Zerfall?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem gewissen Befremden stellte ich fest, dass unsere schöne große Kreuzkirche in Reutlingen sonntags in Bezug auf Gottesdienste zunehmend verwaist! So finden im Zeitraum von Ende Mai bis September gerade einmal sechs Sonntagsgottesdienste statt. Es hätten aber 18 Sonntage sein können. Stattdessen wurde aber im Wechsel mit außengerichteten Orten wie Rosengarten, Marienkirche oder Hohbuch praktiziert. Neue Interessenten, die in der Kreuzkirche Reutlingen den Gottesdienst einmal anschauen möchten, stehen oft vor verschlossener Tür. Fragt sich, wie man so eine Kohärenz und zahlreiche Präsenz der Gottesdienstteilnehmer aufrechterhalten will.

Friedemann Zwissler, Reutlingen