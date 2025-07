»Keine leichte Aufgabe«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Endlich einen Gebrauchtwagen gefunden, nun nur noch »kurz« anmelden. In Reutlingen nach Corona keine einfache Aufgabe. Einen Termin gibt es nur noch im Internet. Den nächsten Anmeldetermin, den ich auswählen konnte, gab es erst in 14 Tagen. Die Auswahl von Münsingen als Zulassungsort ergab einen noch späteren Termin.

Was also machen? Die vom Landratsamt angebotene Lösung einer internetbasierenden Zulassung versuchen? Aber dafür wird ein BundID-Account benötigt. Für die Erstellung eines BundID-Accounts wird ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion benötigt. Da mein Personalausweis nicht online-fähig war, auf zum Rathaus, 6-stelligen Pin abholen. Dann festgestellt, dass mein derzeitiger Kartenleser nicht RFID fähig ist, also beim nahen Elektrogroßhändler einen neuen RFID-USB-Leser gekauft. BundID konnte nun erstellt werden, aber wegen nicht ganz lesbarem Sicherheitscode vom Zulassungsschein I war ein Abschluss nicht möglich. Deshalb am nächsten Morgen zur Zulassungsstelle ohne Termin. Ein Mitarbeiter klärt mich auf, dass derzeit frühere Termine nicht möglich sind, gibt mir aber den Tipp, frühmorgens nach einem Online-Termin zu schauen.

Herr Landrat Dr. Fiedler, was bringt uns ein neues Landratsamt für 170 Millionen Euro, wenn dann weiterhin nicht genügend Mitarbeiter im Zulassungsamt vorhanden sind, die die anfallenden Kfz-Zulassungen und -Abmeldungen auch zeitnah durchführen zu können? 14 Tage sind einfach zu lang und die online-basierte Anmeldung ist nach meiner Erfahrung nur für Mitbürger mit fortgeschrittenen IT-Kenntnissen möglich. Weiterhin, wie sollen ältere Mitbürger ohne Internet überhaupt einen Termin beim Zulassungsamt bekommen? Warum wird diese Tatsache einfach übergangen?

Alfred Volz, Wannweil