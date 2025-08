»Kein Spielplatz für Populisten«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was sich im Trochtelfinger Gemeinderat abspielte, sollte uns alle aufhorchen lassen. Eine Aktivistengruppe wollte ein Bürgerbegehren gegen Windkraft durchsetzen – doch das Vorhaben scheiterte aus einem simplen Grund: Die gestellte Frage war juristisch unzulässig, weil sie inhaltlich völlig unbestimmt war. Die Rechtslage ist klar. Der Gemeinderat musste das Begehren ablehnen – Ermessensspielraum: null.

Anstatt diese Entscheidung zu akzeptieren, oder ihre Initiative sauber zu überarbeiten, versuchten die Aktivisten, die öffentliche Anhörung für ideologische Stimmungsmache zu missbrauchen. Sie wollten ein Video der Plattform Nius zeigen – einer Seite, die nicht nur journalistisch fragwürdig ist, sondern von Medienaufsicht und Fachleuten klar als rechtspopulistisch und demokratiefeindlich eingestuft wird. Dort wird gezielt Desinformation gestreut und das Vertrauen in demokratische Institutionen untergraben.

Mit Demokratie hatte dieser Auftritt nichts mehr zu tun. Es ging nicht um Inhalte, nicht um Recht – es ging um kalkulierte Provokation. Bürgermeisterin Fischer hatte die Aktivisten im Vorfeld ausdrücklich gebeten, auf die Vorführung zu verzichten. Sie hatte den Link zum Video allen Gemeinderäten zur Verfügung gestellt, zur privaten Einsicht – als Zeichen von Offenheit und Fairness. Doch genau diese Offenheit wurde missbraucht. Als die Aktivisten das Video dennoch öffentlich zeigen wollten, blieb der Bürgermeisterin nur ein konsequenter Schritt: den Stecker ziehen. Und das war auch gut so. Denn wer Demokratie nur dann verteidigt, wenn es den eigenen Zielen dient, wer auf rechtslastige Plattformen zurückgreift, um Stimmung zu machen, und wer kommunale Gremien als Bühne für populistische Agitation missbrauchen will, der stellt sich außerhalb des demokratischen Grundkonsenses. Demokratie lebt vom Streit – aber nicht von Desinformation. Sie braucht Debatte – aber keine Inszenierung. Demokratie braucht Regeln – ob sie einem in den Kram passen oder nicht. Und vor allem braucht sie eines: klare Haltung gegen diejenigen, die ihre Regeln nur dann achten, wenn sie ihnen nützen.

Frank Schröder, Gemeinderat, Mägerkingen