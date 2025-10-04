»Kein Radverkehrskonzept in Wannweil erwünscht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn man über die Debatte im Wannweiler Gemeinderat liest, in der über das Radverkehrskonzept des Landkreises Reutlingen zur Verbesserung auf den Wannweiler Radwegen gestritten wurde, bekommt man schnell den Eindruck, dass es im Ort keine Zukunft für den Radverkehr geben soll.

Acht Maßnahmen legte das Landratsamt vor, keine einzige fand das Wohlwollen bei Bürgermeister Majer und der Gemeinderatsmehrheit. Auch der vorgeschlagene Radschutzstreifen auf der Kirchentellinsfurter Straße nicht. Entlang dieser Straße müssen sich Fußgänger und Radfahrer einen viel zu engen Weg teilen. Das führt oft zu Konflikten. Zufrieden mit dieser Situation ist niemand. Und fahren die Radfahrer auf der Straße, werden sie immer wieder von Autofahrern weggehupt, sie sollen doch bitteschön auf dem Radweg (der in Wirklichkeit keiner ist) radeln.

Das Thema Kirchentellinsfurter Straße kocht seit Jahren immer wieder hoch. Seit dem Fußverkehrs-Check 2019 werden von den Nutzern dafür Lösungen gewünscht. Ebenso wie in der 2024 durchgeführten »Schöner Radeln«-Verkehrsumfrage, im ADFC-Fahrradklima-Test 2024/25, in der Wannweils Radwege insgesamt mit 4,0 schlecht bewertet werden, und zuletzt in der Bürgerwerkstatt vom Mai 2025.

Das alles prallt im Wannweiler Gemeinderat ab. Ein Radschutzstreifen entlang der Straße – wie er in Kirchentellinsfurt schon lange möglich ist –, wäre eine kurzfristige wie kostengünstige Lösung. Klar, keine Ideallösung – aber durch die Markierungen wäre der Radverkehr auf der Straße für die Autofahrer sichtbarer und verständlich. Kurzfristige Lösungen hält die Ge-meindeverwaltung in ihrer Stellungnahme zu den Vorschlägen aus dem Landratsamt nicht für notwendig, weil Radfahrern gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern grundsätzlich keine Privilegien eingeräumt werden sollen. Zeitgemäße Verkehrspolitik sieht anders aus.

Bleibt zu hoffen, dass das Landratsamt die Ablehnung aus Wannweil nicht ohne Weiteres akzeptiert und weiter im Dialog bleibt. Die Wannweiler Radwege sind Teil des RadNETZES Baden-Württemberg, viel befahren von Berufspendlern, Einkaufs- und Freizeitradlern. Und die möchten durch das Nadelöhr Wannweil sicher und flüssig geleitet werden. Nicht irgendwann, sondern jetzt.

Claus Voss, Wannweil