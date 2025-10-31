»Katastrophe auf Rädern«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jahr für Jahr steigen die Fahrpreise, als gäbe es kein Morgen – gleichzeitig sinkt die Qualität des Angebots stetig. Für eine Stadt von der Größe Reutlingens ist das, was der RSV hier abliefert, schlichtweg eine Schande: ein Verkehrssystem von gestern, das mit moderner Mobilität nichts zu tun hat.

Busse kommen verspätet, Haltestellen werden ignoriert, Anschlüsse verpasst. Wer innerhalb der Stadt von einem Stadtteil zum anderen will, muss oft mehrfach umsteigen und viel Zeit mitbringen. Am 12. Oktober etwa brauchte ich von Sickenhausen nach Orschel-Hagen ganze 40 Minuten – mit drei Linien! Das ist kein Nahverkehr, das ist eine Zumutung.

Trotz zahlreicher Beschwerden reagiert der RSV kaum oder mit ausweichenden Antworten. Auch die Stadt sieht tatenlos zu, obwohl sie jedes Jahr viel Geld in den Betrieb steckt. Reutlingen hat Besseres verdient. Wir brauchen einen Nahverkehr, der zuverlässig, bezahlbar und bürgernah ist – statt ein System, das seine Fahrgäste im Stich lässt.

Es ist höchste Zeit, dass Stadt und RSV endlich Verantwortung übernehmen und nicht länger an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiplanen.

Monika Pfeiffer, Reutlingen