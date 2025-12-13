»Ist es Kunst oder Unvermögen?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn ich abends mit dem Rad vom Marktplatz in die Krämerstraße reinfahre, rechne ich mit allem Möglichen. Womit ich aber eher nicht rechne, ist ein »unverblümter« Betonblock, der einige Meter nach der Abfahrt vom Marktplatz plötzlich mitten im Weg steht und zum Drüberfliegen einlädt. Was tut der da? Da die Stadt Reutlingen derzeit bekanntlich viele Ausgaben für kulturelle Zwecke kürzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich dabei um ein Stadtmöbel von Le Corbusier handelt.

Thomas Schweikert, Reutlingen