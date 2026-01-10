»Ist er kein Kriegsverbrecher?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich war 13 Jahre, als Reutlingen bombardiert wurde und wir alle umdenken mussten. Nach dem Abitur und dank US-Senator Fulbright erhielt ich eine einjährige Scholarship an einem amerikanischen College – ein großes US-Geschenk, das mir die Welt eröffnete. Ich wurde Pazifist und Anhänger von Gandhis Non-Violence. In den Nürnberger Prozessen wurden Schuldige und Unschuldige zum Tode verurteilt. Ich bin zutiefst entsetzt, dass der US-Präsident (Enkel eines deutschen Einwanderers aus der Pfalz) das ölreiche Venezuela militärisch besetzt und es sich vereinleibt. Trumps Gier richtet sich auch auf Kanada, Grönland und weitere Staaten. Ist er etwa kein Kriegsverbrecher?

Konrad Borst, Reutlingen