»In ruhigen, sachlichen Gesprächen ansetzen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrter Herr Bauer, vielen Dank für Ihren klaren und sachlichen Leserbrief über vergangene Veranstaltungen der AfD. Ihre detaillierte Schilderung zeigt eindrucksvoll, dass dort von einem echten Dialog kaum die Rede sein kann – die Bühne bleibt in jeder Phase fest in der Hand der Veranstalter. Ich teile Ihre Einschätzung, dass man Menschen, die sich von den demokratischen Parteien abgewandt haben, nicht durch lautstarke Konfrontation oder den Versuch erreicht, die AfD argumentativ »zu stellen«. Daran sind schon viele gescheitert, auch die Herren Palmer und Merz. Um es bildhaft zu sagen: Man kann eben keinen Pudding an die Wand nageln. Gerade deshalb halte ich Ihre nüchterne, unaufgeregte Beschreibung und Herangehensweise für so wichtig. Wer Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen will, muss in ruhigen, respektvollen Gesprächen ansetzen – auf Augenhöhe, ohne Beschimpfungen, aber mit klaren Fakten und der Haltung, die demokratischen Werte zu verteidigen. Nur so lässt sich Vertrauen wieder aufbauen und der Boden für wirkliche Verständigung bereiten.

Michael Sättler, Eningen