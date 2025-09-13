»Ihr habt uns große Freude bereitet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mein Lob und meinen Dank an alle, die uns wieder einmal eine wunderschöne und störungsfreie Badesaison im Freibad am Markwasen ermöglicht haben. Angesichts ihrer so knappen Haushaltslage richtet sich dieser Dank diesmal zunächst an die Stadt Reutlingen. Sie hat im Gegensatz zu anderen Kommunen, die ihre Freibäder aus Kostengründen gar nicht erst eröffnet haben, das hiesige Freibad nicht nur in einem recht großzügigen zeitlichen Umfang geöffnet, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes das Badewasser warm gehalten.

Aber auch dem ganzen Team vor Ort gebührt Lob, Dank und Anerkennung. Sie alle waren stets liebenswürdig, hilfsbereit, sehr nett und immer freundlich. Das Bad war immer – auch nach "Großkampftagen – am nächsten Morgen tipp topp sauber und gepflegt. Besondere Hervorhebung verdienen die gärtnerischen Anlagen: Jedes Mal, wenn ich ins Bad kam, habe ich mich über die schönen Blumenrabatten gefreut. Sie geben dem Bad einen ganz besonderen Charme. Natürlich sind auch die Security-Leute in dieses Dankeschön eingeschlossen; dennoch ist es schlimm, dass man heutzutage selbst in Schwimmbädern vor Übeltätern nicht mehr sicher sein kann und Security-Leute braucht. Aber ist die Verrohung der Sitten so überraschend, wenn Abend für Abend immer drei bis vier Krimis laufen, die nun einmal Gewaltdarstellungen per definitionem vorführen?

Ich bin mir sicher, dass ich dieses Dankeschön im Namen fast aller Badegäste aussprechen kann. Die paar Berufsnörgler, die immer irgendetwas auszusetzen haben, kann man getrost vergessen. Uns habt ihr jedenfalls immer wieder eine große Freude bereitet. Herzlichen Dank dafür.

Dr. Bernhard Kraushaar, Reutlingen