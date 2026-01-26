Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Beschluss vom Regionalverband Neckar-Alb, 32 Flächen als mögliche Windkraftstandorte auszuweisen und somit die Vorgabe der Landesregierung deutlich zu übererfüllen (7.000 Hektar, statt der Vorgabe von 4.200 Hektar), wird von den Befürwortern, wie dem GEA-Bericht vom 21. Ja-nuar zu entnehmen ist, gefeiert. Die genannten Argumente sind meines Erachtens parteipolitisch und ideologisch geprägt und nicht faktenbasiert. Es hätte dem Regionalverband gutgestanden, wenn er die von Herrn Professor Dr. Jürgen Straub, Kreistags- und Gemeinderatsmitglied von WiR – Wir in Reutlingen e. V., genannten Fakten und Zahlen vorher ernsthaft geprüft und entsprechende Gegenargumente mit Zahlen und Fakten hinterlegt, sollte es welche geben, formuliert hätte. Es geht überhaupt nicht darum, die Energiewende zu blockieren. Regenerative Energiegewinnung ist ein ganz wichtiger Baustein für einen vernünftige und zukunftsorientierte Energieversorgung. Wenn sich aber eine Technologie wie die Windkraft in unserer windarmen Re-gion nur aufgrund einer Subvention wie durch das Referenzertragsmodell wirtschaftlich rechnet, ist das der blanke Un-sinn. Abschließend möchte ich Herr Professor Dr. Jürgen Straub zitieren: »Und wenn jetzt jemand fragt, wo denn dann die saubere Energie herkommen soll? Klimaschutz statt Ideologie – natürlicher Wasserstoff statt unsere Reutlinger Landschaft und Wälder mit Windrädern zuzuspargeln.«

Rainer Riedinger, Reutlingen