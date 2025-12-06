Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Damen und Herren bei der Stadtverwaltung Reutlingen, können Sie mir freundlicherweise plausibel erklären, warum Sie die Hundesteuer welche – laut eines Ihrer Mitarbeiter – nicht einmal zweckgebunden eingesetzt wird, um fast 19 Prozent erhöht haben? In Stuttgart beläuft sich die Hundesteuer auf 108 Euro pro Jahr. Ich empfinde dies als Abzocke der Menschen, welche sich wie ich um Hunde aus dem Tierschutz kümmern und diesen armen Kreaturen ein neues Heim geben. Über eine Antwort würde ich mich freuen.

Lukas Kranich, Reutlingen