»Hobby-Dogging – vorbildlich!«

Der GEA widmet sich dem Gassi gehen ohne Hund. Immerhin: Der Hobby-Dogging-Trainerin ist zuzustimmen, dass es im Umgang mit dem Hund in erster Linie um Achtsamkeit geht, um die eigene Haltung und um die Körperspannung am oberen Ende der Leine. Mit dieser Erkenntnis ist Hobby Dogging Vorbild für viele weitere Anforderungen im Alltag. Sind Achtsamkeit, Haltung und das Hören auf die innere Stimme nicht auch gefragt beim Autofahren? Zwar hat das Problem hier statt der Leine ein Lenkrad in der Hand und – wie beim Hund – nicht die geringste Vorstellung davon, wie das eigene Verhalten auf andere wirkt! Nehmen wir uns Hobby Dogging als Vorbild und starten mit »Hobby Driving«! Keine Abgase, kein Lärm, kein Strafzettel. Treffen wir uns mit Lenkrad (ersatzweise großer Teller) und üben wir blinken (wohin ich will, geht niemand was an!). Üben wir Einparken (Gehweg!), Ausparken (Radfahrer!), üben wir Kommunikation mit Verkehrsteilnehmern, Gestik und Freundlichkeit! Ich freue mich auf den ersten Kurs in Pfullingen und hoffe, der GEA berichtet!

Manfred Kober, Pfullingen