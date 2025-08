Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrter Herr Häring,

Ich stimme Ihnen völlig zu, den Freiwilligendienst auch finanziell aufzuwerten. Dies könnte aber auch freiwillig geschehen, eine Pflicht bräuchte es dafür erstmal nicht, denn mehr Geld kann auch ohne Pflicht gezahlt werden. Zusätzlich möchte ich Sie noch auf eine Ungenauigkeit in Ihrem Kommentar hinweisen, die meines Erachtens nach schnellen Handlungsbedarf seitens der FSJ- beziehungsweise Bufdi-Einrichtungen erfordert. Das von Ihnen genannte aktuelle Taschengeld in Höhe von 644 Euro ist vielleicht der mögliche Höchstsatz. Die Tatsachen sehen leider völlig anders aus.

Unsere drei Kinder haben alle FSJ oder Bufdi gemacht und alle von Ihnen haben weniger als 500 Euro Taschengeld erhalten. Am traurigsten war es im letzten Jahr bei unserer jüngsten Tochter. Sie hat über den IB Freiwilligendienst Reutlingen ein FSJ im Krankenhaus in Reutlingen gemacht und sage und schreibe 420 Euro erhalten. Diese 420 Euro waren inklusive Fahrtkostenzuschuss, eine Busfahrkarte musste sie sich davon auch noch kaufen. Ebenso hätte sie davon auch noch das Essen im Krankenhaus bezahlen müssen. Das hat sie sich dann aber immer zu Hause vorbereitet und mitgenommen. Am Ende blieben circa zwei Euro Taschengeld pro Stunde für Früh- und Spätdienst sowie 14-tägigem Wochenenddienst; einfach nur traurig. Vielen Dank an alle Freiwilligendienstler*innen, die sich trotzdem engagieren! Mir geht es nicht darum, dass während eines FSJ/Bufdi viel verdient wird. Ich halte es aber für einen Skandal wie die Hilfsbereitschaft junger Menschen ausgenutzt wird, auch von Einrichtungen des Landkreises, deren Verantwortliche in Sonntagsreden immer vom Gegenteil reden. Vielleicht ist den Auftraggebern diese Problematik auch nicht bekannt, da das FSJ zumindest häufig über Dienstleister abgewickelt wird.

Wolfgang Lachenmann, Rübgarten