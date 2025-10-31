Bitte aktivieren Sie Javascript

Also mein Stadtbild hat sich durchaus sehr verändert. Beispiele wie Security im Freibad, Poller an Weihnachtsmärkten und Wein- oder Oktoberfesten, Messerangriffe, Clan-Kriminalität, Anschläge, Viertel, in die sich die Polizei nicht mehr reintraut, viele Dönerbuden, Barbershops und Innenstadtsterben zeigen das auf. Auch Reutlingen hat sich verändert. Aufenthalte in den Bereichen Bahnhof, Listplatz, Karlstraße und »Shoppen« in der Wilhelmstraße/Metzgerstraße machen hier nur begrenzt Spaß. Ich fühle mich dort unwohl und gehe da kaum mehr hin. Herr Merz hat Recht: Das Stadtbild hat sich verändert und nicht immer zum Guten. Die Integrierwilligen – egal welcher Herkunft – sind willkommen. Die, die unserer Gesellschaft schaden, nicht.

Jörg Czilwik, Reutlingen