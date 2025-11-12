Bitte aktivieren Sie Javascript

Nun hat wieder einmal der Egoismus gesiegt. Neben vielen, zum Teil absurden »Argumenten«, die auch in Leserbriefen im GEA zu lesen waren, heißt es nun in den Bezirksgemeinderäten Gönningen und Bronnweiler, dass man ja nur an diesem Standort gegen Windkraftanlagen sei. Wald, Naherholungsgebiete und der Milan sollen geschützt werden. Schöne Landschaften und Milane gibt es nicht nur in Gönningen und Bronnweiler. Und können Sie, Frau Gumpper, wirklich sicher ein, dass Sie die Mehrheit der Gönninger vertreten haben oder nur die, die am lautesten schreien? Weshalb haben Sie keine behördlich überprüfbare Bürgerbefragung gefordert? Möglichst billigen und sauberen Strom wollen alle, aber heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andre an.

Herbert Deiss, Kusterdingen-Mähringen