»Hamas könnte das Leid sofort beenden«

Mir ist nicht klar, wie ein Akademiker Begriffe wie »völkermörderisch« benutzen und Israel die ethnische Säuberung vorwerfen kann, obwohl Israel zu keinem Zeitpunkt jemals für ein solches Verbrechen verurteilt wurde. Genozid hat die Hamas am 7. Oktober betrieben, indem sie wahllos Alte, Frauen, Schwangere, Kinder und auch arabische Israelis umgebracht und massakriert hat. In der Charta der Hamas ist bis heute die Vernichtung Israels als Ziel aufgeführt.

Genau das, die Auslöschung Israels, hat sich Irans oberster Führer Chamenei und Unterstützer der Hamas 2015 vorgenommen. Dieses Vorgehen sollte bis 2040 umgesetzt sein! Solche Aussagen werden im Westen maximal vernommen, in Israel jedoch aus existenziellen Gründen ernst genommen.

Was hat Israel getan? Israel hat sehr gezielt das Atomprogramm, militärische Anlagen, aber auch die militärische Führung der Revolutionsgarde angegriffen, um Irans Ziel, Israel auszulöschen, zu verhindern. Die Welt schaut zu und Israel schafft Fakten. Dass die Bevölkerung im Iran unter den Mullahs leidet, Frauen keine Rechte haben und Menschen hingerichtet werden, scheint Herrn Ludwig nicht weiter zu beunruhigen.

Im Gegensatz dazu hat der Iran wahllos auf zivile Einrichtungen geschossen. Dabei wurde die Soroka-Klinik in Beer Scheva, eines der größten Krankenhäuser Israels, getroffen und Gott sei Dank am Tag vorher geräumt, sodass keine Menschen ums Leben kamen. Das Krankenhaus versorgt nach eigenen Angaben als wichtigstes Notfallzentrum im Süden des Landes rund eine Million Menschen, auch Palästinenser! Hierbei handelt es sich um eklatante Verstöße gegen Artikel 18 der IV. Genfer Konvention!

Außerdem wurde im Juni 2025 das renommierte Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rehovot, südlich von Tel Aviv, durch einen massiven Raketenangriff des Iran schwer getroffen. Experten warnen vor einem langfristigen Rückschlag für Innovationen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Krebsforschung und Nanotechnologie. Das betrifft letzten Endes uns alle.

Herr Ludwig prangert die GHF (Gaza Humanitarian Fondation) an. Laut der Website von gaza-aid-data.gov.il sind im Juni über 38.000 Tonnen Hilfsgüter in über 1.800 Lastwagen über die Grenze nach Gaza gekommen. Und trotzdem scheint es nicht zu reichen. Davor hat die Hamas die Verteilung der Hilfsgüter kontrolliert beziehungsweise diese auf dem Schwarzmarkt verkauft und sich selbst damit selbst finanziert. Dass die Hamas alles versucht, die Verteilung über die GHF zu stören, dürfte nachvollziehbar sein. An der Stelle möchte ich daran erinnern, dass in Gaza keine unabhängigen Journalisten tätig sind und Zahlen von der palästinensischen Gesundheitsbehörde kommen, die ebenfalls von der Hamas kontrolliert wird. Dass diese Zahlen bereitwillig und ungeprüft von den westlichen Medien übernommen werden, ist nicht hinnehmbar.

Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten und konnte seit dem 7. Oktober 2023 gegen die Hisbollah, gegen die Hamas, gegen die Huthis und gegen den Iran vorgehen und hat sich somit im Nahen Osten bei einigen Ländern Respekt verschafft (Stichwort Abraham Abkommen). Leider hat es Israel bis heute nicht geschafft durch viele Verhandlungen mit der Hamas, die noch verbliebenen 50 Geiseln freizubekommen.

Die Hamas könnte heute all das Leid in Gaza sofort beenden, wenn sie sich ergibt und alle Geiseln freigibt. Hier braucht es den Druck der Weltgemeinschaft und nicht die Diffamierung Israels.

Kerstin Oßwald, Sonnenbühl