»Höchste Zeit, Schlupflöcher zu stopfen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das, was die Linke schon lange fordert, hat nun die SPD aufgegriffen, denn die Begünstigung von Betriebsvermögen ist dramatisch. Sie führt dazu, dass gerade die höchsten Vermögensübertragungen besonders niedrig besteuert werden. Großzügige Verschonungsregeln führen dazu, dass der durchschnittliche Steuersatz für besteuertes übertragenes Vermögen oberhalb von 20 Millionen Euro nur bei 8 Prozent liegt, während er für Vermögen zwischen 100.000 und 200.000 Euro bei 13 Prozent liegt.

Es besteht weitgehend Konsens unter Finanzwissenschaftlern, dass eine so umfassende Begünstigung und die damit einhergehende steuerliche Ungerechtigkeit zum Erhalt des Betriebes und der Arbeitsplätze nicht erforderlich sind. Die Initiative der SPD kommt also zur rechten Zeit, und sie hat die richtige Stoßrichtung.

Eine weitgehende Abschaffung der Privilegien für Betriebsvermögen würde eine massive Steuerungerechtigkeit beseitigen und könnte das Aufkommen der Erbschaftsteuer laut einer Studie des DIW Berlin im Auftrag der grünen Bundestagsfraktion mittelfristig spürbar erhöhen: um bis zu knapp acht Milliarden Euro von aktuell 13 Milliarden Euro auf mittelfristig dann bis zu 21 Milliarden Euro. Weil die Erbschaftsteuer eine Ländersteuer ist, flösse das zusätzliche Aufkommen den Ländern zu. Das böte die Chance, durch eine Erhöhung der Bildungsausgaben, für die vor allem die Länder zuständig sind, zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit beizutragen und das Qualifikationsniveau und die Produktivität zukünftiger Beschäftigter zu erhöhen.

Eine zu hohe steuerliche Belastung der Betriebsvermögen sollte vermieden werden, wenn damit Risiken für die Unternehmensfortführung und Arbeitsplätze einhergehen. Der SPD-Vorschlag sieht hierfür einen hohen Freibetrag von fünf Millionen Euro für Betriebsvermögen und eine bis zu 20-jährige Stundung der Steuerzahlung vor.

Im September hatte Jens Spahn die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland noch als Problem bezeichnet. Vermögen sei oft »ohne großes Zutun« gewachsen. Daran scheint der Fraktionschef der Union nun aber nichts ändern zu wollen.

Mit Stiftungsgründungen werden Steuerzahlungen umgangen und mit der sogenannten »Verschonungsbedarfsprüfung« die Erbende beantragen können, um als »bedürftig« zu gelten. Das ist der Fall, wenn sie nachweisen können, die Steuer nicht aus eigenen Mitteln zahlen zu können. In der Realität sieht das so aus, dass etwa das Vermögen von Kindern bewusst bis zum Erb-Zeitpunkt klein gehalten wird. Dann können 85 oder 100 Prozent der Steuer gestundet oder erlassen werden. Die Erben der Unternehmerfamilie Thiele waren zerstritten und kamen deshalb mit ihrer Stiftungsgründung zu spät. Die Erbschaftssteuer von 4 Milliarden wurde fällig. Die Erben verfügen trotzdem noch geschätzt über rund eine Milliarde. Ihre Erbschaftszahlungen verringerten zwar die liquid verfügbaren Mittel, führten jedoch nicht zur Existenzgefährdung oder zu einem Zwangsverkauf der geerbten Unternehmen wie Knorr-Bremse oder Vossloh.

Reformbedarf gibt es auch für die Besteuerung von Immobilien. 300 Wohnungen werden im Erbfall pauschal als Betriebsvermögen gewertet und gelten damit als steuerfrei – während auf ein Erbe von drei Wohnungen die übliche Steuer fällig wird. Trotz eines Urteils des Bundesfinanzhofes, dass diese Grenze nicht derart willkürlich gesetzt werden darf, gilt diese Regelung fort.

Rüdiger Weckmann, Vorsitzender der Fraktion Die LinkePARTEI im Gemeinderat, Reutlingen