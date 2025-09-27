»Hätte eine bessere Empfehlung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich zu Beginn möchte ich feststellen, dass ich kein Moutainbiker, sondern »nur« erfahrener Alltagsradler bin, auch auf Touren über die Schwäbischen Alb, ganz speziell auf der Uracher und Reutlinger Alb. Trotzdem habe ich Verständnis für die Wünsche von »richtigen« Mountainbikern, die sich aus Gründen des Nervenkitzels lieber den Gefahren auf 50 Zentimeter breiten Waldwegen aussetzen als denen des vornehmlich motorisierten Autoverkehrs auf der Straße und gegebenenfalls ausgeschilderten Radweg-Verbindungen. Was ich allerdings noch nicht verstanden habe: Das müssen ja alles »Wald-Einbahnstraßen« sein, denn radelnder Gegenverkehr scheint in der MTB-Konzeption nicht vorgesehen.

Natürlich fühlt sich der GEA-Redakteur in Bericht und Kommentar auf dem richtigen Weg, schließlich weiß er eine Mehrheit des Bad Uracher Gemeinderats unter konzeptioneller Führung des Uracher Tourismus-Chefs Simon Heß hinter sich. Und offensichtlich ist der Zuspruch seitens der CDU-Fraktion im Gemeinderat besonders groß. Immerhin eine Partei, die hier das Radfahren über Wiesen und Wald stark befürwortet, während sie den Interessen von Radlerinnen und Radlern im Alltagsverkehr eher die kalte Schulter zeigt.

Insgesamt also starke Unterstützung für den Uracher Bürgermeister, der natürlich schlau genug war, als Vorsitzender des kreisweiten Tourismusverbandes Mythos Schwäbische Alb demselben die MTB-Konzeption zu übertragen.

Ich hätte da eine wesentlich bessere Empfehlung für die Moutainbike-Gemeinde: Nehmt doch mal den Schwäbische Alb Radweg unter die Räder, ganz speziell auf Uracher Gemarkung. Allein auf der Abfahrt von Hülben ins Kaltenbachtal dürfte sich dabei der erwünschte Nervenkitzel einstellen, aber auch das Kaltenbachtal selbst und der Abschnitt südlich von Bad Urach bis nach Seeburg hat es in sich, ganz besonders nach ausgiebigen Regenfällen. Das Ganze immerhin auf einer vom ADFC mit vier Sternen geadelten landesweiten Radtour über die Schwäbische Alb.

Doch die Pointe kommt natürlich zum Schluss: Schon im April 2024 outete sich die neue Geschäftsführerin von Mythos Schwäbische Alb im GEA, sie sei »definitiv ein Wandertyp und lieber auf zwei Beinen als auf zwei Rädern unterwegs«. Vielleicht finden wirkliche Wald- und Umweltliebhaber ja bei ihr Unterstützung für ein gemäßigtes Vorgehen in Sachen Mountainbike.

Florian Müller, Reutlingen