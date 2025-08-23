Bitte aktivieren Sie Javascript

Die im Interview vertretene Haltung, man müsse die »Mehrheitsmeinung« im Land ernster nehmen, klingt zunächst nach Demokratieverständnis. Tatsächlich ist sie aber gefährlich verkürzt. Demokratie lebt nämlich nicht nur vom Mehrheitsprinzip, sondern ebenso vom Schutz von Grundrechten und Minderheiten. Gerade wenn (vermeintliche) Mehrheiten Positionen vertreten, die diese Rechte infrage stellen – wie es bei Teilen der AfD der Fall ist –, muss Politik Haltung zeigen und nicht nur Stimmungen »ernst nehmen«.

Dabei bleibt völlig offen, worauf sich diese »Mehrheitsmeinung« eigentlich stützt. In einer Demokratie werden Mehrheiten durch Wahlen gebildet, nicht durch Momentaufnahmen oder gefühlte Stimmungen. Zuletzt geschehen bei der Bundestagswahl im Februar oder der Kommunal- und Europawahl vergangenes Jahr. Auch der Verweis auf »Pragmatismus« im Umgang mit der AfD ist problematisch. Wer rechtsextremen Parteien in öffentlichen Formaten auf Augenhöhe begegnet, riskiert, ihre Thesen zu normalisieren und ihnen zusätzliche Legitimation zu verschaffen. Eine klare inhaltliche Auseinandersetzung ist richtig und nötig – aber sie braucht eine unmissverständliche Abgrenzung von menschenfeindlichen Positionen, nicht ihre Aufwertung durch gemeinsame Podien.

Politische Verantwortung von Amts- und Mandatsträgern bedeutet, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, ohne populistischen Vereinfachungen nachzugeben. Dazu gehört, komplexe Probleme differenziert zu erklären und demokratische Grundwerte kompromisslos zu verteidigen – zu jeder Zeit.

Lisa Weigert, Metzingen