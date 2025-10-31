»Festgelegte Preise zu hoch«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wir, aktive Frauen vom Mütter- und Nachbarschaftszentrum Reutlingen, ha-ben uns gefreut, dass wir dieses Jahr wieder für einen Tag einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt bekommen haben. Seit Jahren werden die Preise von den Organisatoren des Weihnachtsmarktes festgelegt, wie die Waffeln, Glühwein und jetzt auch Kinderpunsch von den Vereinen verkauft werden müssen. Bisher haben wir den Kinderpunsch für einen Euro verkauft und jetzt liegt der festgelegte Preis bei drei Euro. Da es uns als Verein grundsätzlich wichtig ist, dass auch Familien mit »einem kleinen Geldbeutel« den Weihnachtsmarkt besuchen können, finden wir diese Erhöhung überzogen. Für eine Familie mit zwei Kindern würde der Besuch am Stand mit Waffeln und Kinderpunsch insgesamt bei 22 Euro liegen und noch 3 Euro Pfand pro Becher. Mit diesen Preisen wird es vielen Menschen nicht möglich sein, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sollte gerade in der Weihnachtszeit für alle Menschen möglich sein.

Bettina Noack, Reutlingen