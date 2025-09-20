»Fangen wir beim Licht an«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der GEA vom 12. September machte es mehr als deutlich: Künstliches Licht bei Nacht ist sehr schädlich für Mensch und Tier, die Ausrottung des nächtlichen Phänomens bedeutet den Tod für viele Tierarten und sogar Krankheitsfolgen für uns selbst. Lichtverschmutzung gehört in die Liste der massivsten Naturzerstörungen. Selbst das unnötigste Designerlichtlein im Garten zieht eine Spur der Verwüstung nach sich. Aber warum handeln wir überhaupt so?

Folgt man dem Naturphilosophen Andreas Weber, so ist unsere »Baumblindheit«, also das Nichtsehenwollen notwendiger Lebensräume von Pflanzen und Tieren, unsere Empathielosigkeit und das fehlende Interesse für alles Nichtmenschliche, verantwortlich für solch fatales Handeln. Die Natur wird seit Menschengedenken als großer Feind eingestuft, den es zu besiegen gilt, anstatt mit ihr als Freund respektvoll zu leben. Die scharfe Trennung zwischen »Wir hier (Menschen)« und »ihr da drüben (Tiere, Pflanzen, Erde, Wasser, Luft)« zeigt die ans Verderben grenzende Hybris unserer Gattung auf, die längst das große Ganze aus den Augen verloren hat. Das Wort »Umwelt« erklärt sich aus dieser Denkweise. Doch gerade in der Städteplanung sowie in der Architektur unserer Häuser und Gärten wäre es simpel, gemeinschaftliches Leben von Mensch, Tier und Pflanze umzusetzen: Mehr Wildnis und Lebensräume schaffen, Nischen und Dunkelheit zulassen, von bebauten Naturflächen so viel wie möglich zurückgeben. All dies würde gelingen, wenn wir uns an der Natürlichkeit erfreuen wollten und Artenreichtum als wertvoll betrachten würden. Doch Gefühle wie Angst und Ekel vor jedwedem Getier zeigen leider auf, in welcher Kunstwelt wir uns zuhause fühlen. Zudem trauen wir uns nicht und benötigen Licht als vermeintliche Sicherheitsgarantie und verlässliches Beherrschungsinstrument.

Die Annäherung vom Menschen an seine Natur ist der einzige Weg, »unseren« Planeten in seiner Einzigartigkeit zu erhalten. Wenn uns der Sprung in dieses Bewusstsein nicht gelingt, wird Naturschutzarbeit nur Symptombehandlung bleiben. Fangen wir mit dem Licht an, indem wir es ausschalten für die bessere »Einewelt«.

Sabine Winkler, Pfullingen